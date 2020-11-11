«رشيد صوان»: لو نفذنا إصلاحات «المجلس الرئاسي» لكان الوضع أفضل

قال رجل الأعمال رشيد صوان، الموالي لحكومة الوفاق، إن “الدولة الليبية غنية ويمثلها رجال الدولة والمواطن هو الفقير”.

وأضاف «صوان» في في مداخلة مع قناة الوسط، أنه لا يعتقد أن “الإصلاح الاقتصادي متشعب، على اعتبار أنها حزمة إصلاحات اقتصادية واضحة جدا بنقاط معروفة على غرار توحيد سعر الصرف واستبدال الدعم”.

وأكد أنه “في صورة تنفيذها فإن الاقتصاد سيرتقي”، مضيفا أنه لو “تم المضي في الـ 34 نقطة من الإصلاحات التي قدمها الرئاسي لكان الوضع أفضل”.

وأوضح «صوان» أن “هناك أطرافا تقف وراء عدم تطبيق الإصلاحات كمستفيدين، على غرار مهربي النفط ومهربي الاعتمادات وعدد من رجال الدولة”.