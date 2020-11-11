الشكري: نؤيد اختيار الكفاءات ونرفض المحاصصة على حساب شعب يستغيث ووطن يئن

أعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب، محمد الشكري، عن رفضه لمبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب ارتهانا لمصالح، معلنا تأييده للاختيار بناءً على الكفاءة والنزاهة.

وأكد الشكري، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يؤيد الشراكة الوطنية، كفاءة وتأهيلا ونزاهة، ويرفض المحاصصة ارتهانا لمصالح وتوزيعا لمغانم على حساب شعب يستغيث ووطنا يئن.

هذا وكان الشكري، قد دعا مطلع هذا الشهر، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي عقدت جولتها الخامسة من المحادثات في مدينة غدامس إلى عدم خذلان الوطن والأهل، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل مواقفهم بمداد من نور إذا أنهوا مأساة البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24