الفرجاني: زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي هو مهندس خريطة الإخوان في ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي مسعود الفرجاني إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لعب على وتر طمأنة التونسيين بعدم سعيه للهيمنة على المشهد السياسي، وأنه لن يترشح لولاية ثانية.

الفرجاني وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأول أضاف أن الغنوشي حاول جاهدًا في حديثه تبييض إخوان ليبيا مستغلًا استقالة إخوان مصراتة من التنظيم الشهر الماضي، والتي تأتي في ظاهرها على غرار إخوان مدينة الزاوية، إلا أن كلاهما في الحقيقة يتبنيان نهج إخوان تونس.

ووصف الفرجاني الغنوشي بأنه “مهندس خريطة الإخوان” في ليبيا فهو على صلة وثيقة بكافة دوائر التنظيم في البلاد، وفي مقدمتها إخوان مصراتة؛ كما أنه كثيرًا ما تقدم بالنصح للقيادي الإرهابي خالد المشري.

وشدد على أن استقالة إخوان مصراتة والزاوية من التنظيم المتشدد بحجة عدم اهتمام القيادات بتنفيذ المراجعات أمر عارٍ عن الصحة، فالسبب الحقيقي يتمثل بإدراك الإخوان بأن المعادلة الجديدة التي تصاغ دوليًا لليبيا لن تتحملهم بشكلهم ووضعهم الحالي.

الفرجاني أكمل قائلًا: “كان على إخوان ليبيا التلوّن مجددًا بسرعة، وارتداء ثوب جديد غير التشدد؛ حتى يحظوا بقبول على المستوى الدولي، لذا أقدموا على الاستقالة، مدفوعين بهذه المعطيات، ومتبعين توصيات الغنوشي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية