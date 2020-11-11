عضو الوفاق بلجنة «5+5»: ناقشنا عودة القوات لمعسكراتها وفتح «الطريق الساحلي»

استعرض عضو وفد الوفاق بلجنة «5+5» المختار النقاصة، أبرز ما تم مناقشته في جلسة اللجنة اليوم الأربعاء، متطرقة لمسألة سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي.

وقال النقاصة في تصريحات صحفية له: “مقر الاجتماعات (مجمع قاعات واقادوغو) توجد به قوة تأمين فقط لا غير”.

وأضاف “تم تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة وهي مجتمعة لوضع خطة التنفيذ”.

وكان وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى قد وصل أمس الثلاثاء المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت.

وبدأت اللجنة اجتماعات الجولة السادسة في مقرها الجديد، الذي أعلن عنه في ختام اجتماعات الجولة الخامسة، التي استضافتها مدينة غدامس غرب البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مساء أول أمس الاثنين: “إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعقد اجتماعات الجولة السادسة خلال الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجاري في مقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور ومشاركة البعثة”.

واستكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة.