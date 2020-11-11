الحكومة الليبية تتخذ جملة من القرارات والإجراءات المهمة في الشأن الطبي والتعليمي

ليبيا – عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية أمس الثلاثاء اجتماعه العادي الرابع لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وبحضور أعضاء المجلس.

المجلس استهل اجتماعه وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، متخذًا جملة من القرارات والإجراءات المهمة.

وفي الشأن الطبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة القرضة الشاطي، كما قرر إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرويعي، تخليدًا لجهوده المبذولة في القطاع.

واعتمد المجلس مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء قمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، اعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريرًا.

وفي الشأن التعليمي، قرر المجلس الموافقة على ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنة إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب.

كما وافق المجلس على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدًا على عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظّمة لهذا الأمر، وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الداخلية.

ووافق المجلس على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضوًا كضباط في وزارة الداخلية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية