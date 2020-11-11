الأرصاد : الموج مرتفع على الساحل من الخليج إلى طبرق والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يتراوح ارتفاع الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق بين متر و2.25 متر، لافتا إلى أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

وقال المركز في نشرته الجوية، إن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، ستتكاثر به السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، و قد يصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا، و الرياح ستكون شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة، و ارتفاع الموج بين 0.75 و1.5 متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، و درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق، ستكون به فرصة لتساقط الأمطار على معظم الساحل الشرقي، يصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا، والرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.25 متر، بينما لا يتجاوز 0.75 متر على الزويتينة، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية والرؤية متوسطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24