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بوشناف يطالب الأجهزة الأمنية بتكثيف أعمال التحري والبحث لضبط الجناة المسؤولين عن مقتل البرعصي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الثلاثاء تعليماته المشدّدة لكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف أعمال التحرّي والبحث، لحين الوصول لضبط الجناة المتهمين بمقتل المحامية حنان محمد البرعصي.

بوشناف أصدر تعليماته -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- لكل من في مديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة الجريمة وجهاز المباحث الجنائية؛ لتقديم الجناه للعدالة على هذه الفعلة.

وقدم تعازيه الحارة لأسرة وذوي الفقيدة وزملائها، سائلًا لها الرحمة ولأهلها جميل الصبر والسلوان.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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