«العبيدي»: الأمل مازال قائما في «حوار تونس» رغم عدم التوازن في التمثيل المجتمعي والسياسي

أكد الكاتب جبريل العبيدي، أن الجميع اليوم يترقب الدخان الأبيض في حوار تونس، معلناً توافقاً ليبياً ليبياً لحل أزمة طالت لسنوات، فالأزمة الليبية عانت من عمليات الترحيل المتعمد، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية مهدت بتوافقها الطريق أمام السياسيين في حوارات تونس، لا أن تتحول إلى نسخة معدلة لاتفاق الصخيرات السابق، والذي تم خرقه في أغلب بنوده، ولم يحقق أي استقرار في ليبيا.

وقال العبيدي في مقال له بصحيفة «الشرق الأوسط»: “يبقى حوار الليبيين في تونس بارقة أمل وفرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية الليبية، كما قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وكذلك أهمية إشراك دول الجوار الليبي في حوارات التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من مخرجات حوار لجنة العسكريين العشرة للمساهمة في حل الأزمة الليبية”.

وأضاف “حوار تونس رغم عدم التوازن في التمثيل المجتمعي والسياسي في قائمة الحضور، فإنه يبقى خطوة إيجابية مهمة، وإن كان يشوبها استبعاد شخصيات وطنية فاعلة؛ سواء ممن شارك أو يؤمن بحراك فبراير 2011 غير المسلح، أو حتى من لا يزال متمسكاً بحراك سبتمبر 1969 غير المسلح، من قائمة الحضور. وهذا يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول من شكَّل اللجنة ومن اختار أعضاءها، كما أن حوار تونس يتم في وجود شخصيات جدلية بعضها متهم بالمجاهرة بالانتماء لجماعات تصنف إرهابية في بعض دول الجوار الليبي والرباعية العربية”.

وتابع “الأزمة الليبية يسعى عديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية إلى استمرارها، ويمكن حلها عند إبعاد هذه الشخصيات الجدلية، الشخصيات التي لا تمثل الليبيين؛ بل بعضها يمثل تنظيم «الإخوان» الدولي ودولة المرشد، وأخرى تبايع تنظيم «القاعدة» وتجاهر بهذا، ولها صلات مباشرة معه، وجميعها لا تؤمن بجغرافيا الدولة الوطنية ولا بحقوق المواطنة للجميع”.

وواصل “حوار تونس قد يكون مقدمة لدعوة جادة للنشطاء الوطنيين ومشايخ القبائل وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني، إلى مؤتمر ليبي ليبي جامع، قادر على أن يحدث فرقاً إيجابياً وجوهرياً يتبلور في حل سياسي ينتهي بانتخابات، بعد أن سئم الليبيون من المراحل الانتقالية التي أهدرت المال والجهد من دون أن تحقق للمواطن استقراراً مستداماً”.

واستطرد “الأزمة الليبية بها حروب بالوكالة، وصراع شركات نفطية على ثروة البلاد النفطية، كصراع شركات «توتال» و«إيني» و«برتش بتروليوم»، ومطامع تركيا إردوغان في غاز شرق المتوسط وليبيا، وذلك برسمه خطوط حدود جغرافية وهمية تمكنه من نهب غاز وثروات المتوسط ونفطه، باتفاقية باطلة جعلت منها دولة حدودية مع ليبيا، وهي تفصلها عن تركيا بحار وجزر اليونان”.

وشدد على أن المتغيرات الدولية، ووجود إدارة جديدة في البيت الأبيض الأمريكي، قد تفتح الباب أمام متغيرات كثيرة في ليبيا خاصة والمتوسط عامة، ومنها كف يد إردوغان في المتوسط التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، مضيفا “في تونس الخضراء، يبقى الأمل في صعود الدخان الأبيض معلناً حكومة وحدة وطنية ليبية، بعد أن تحقق إسكات البنادق والمدافع لشهور حتى الآن من دون خروقات تذكر”.