شركة الكهرباء تكشف عن 3 سرقات في دائرة توزيع الحي الصناعي بطرابلس

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن وقوع 3 حوادث سرقة استهدفت خطوط كهرباء في دائرة توزيع الحي الصناعي بالعاصمة طرابلس، وذلك خلال ليلة أمس الثلاثاء.

وسطا مجهولون على أسلاك بطول 1050 مترا من خط «الجفينة – التويتة»، و450 مترا من خط «الوقود – خلة فارس»، و1200 من خط الديابات في الدائرة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واشتكت الشركة من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

ومن بين آخر تلك الوقائع، سرقة أسلاك نحاس 11 ك ف على خط الكسارات من محطة 30/11 قوقاس مسافة 2400 متر بدائرة توزيع الساحل في طرابلس.

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