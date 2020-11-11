مصادر بأجنحة الشام لـ”ليبيا 24″: قرارت بشأن إعادة الطيران بين بنغازي ودمشق نوفمبر المقبل

أكدت مصادر في شركة أجنحة الشام للطيران أن الرحلات إلى بنغازي متوقفة بسبب قرار من الحكومة المؤقته.

وذكرت المصادر في تصريحات خاصة لليبيا 24 أنه لايوجد أي أسباب تمنع تسيير الرحلات من دمشق، موضحة أنه بداية من نوفمبر القادم سيكون هناك قرارات هامة بشأن الرحلات من بنغازي إلى دمشق والعكس.

وأشارت المصادر إلى أن الرحلات كانت ستتجه إلى مطار بنينا والآن المطار مستعد لاستقبال الرحلات وخاصة بعد تسيير الرحلات الداخلية من بنغازي إلى طرابلس، لافته إلى أنه يتم تجهيز المطار صحيا كإجراء احترازي من كورونا.

وأكدت المصادر أن رحلات إجلاء السوريين من بنغازي مستمرة حتى الآن.

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