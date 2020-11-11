ورشة عمل في طرابلس حول تحديث خطة الاستجابة لمجابهة كورونا 

شارك المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في ورشة عمل بطرابلس حول تحديث خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وفقا لتطور الوضع الوبائي الحالي، وذلك بمشاركة القطاعات العاملة في مواجهة هذه الجائحة.

وألقى مدير عام المركز المكلف، حسين بن عثمان، كلمة حيا فيها كل العاملين في المؤسسات والمرافق الصحية ومراكز العزل والفلترة والمختبرات الخاصة بجائحة كورونا، كما أكد على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات الصحية لكل المرضى في كافة أرجاء البلاد.

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