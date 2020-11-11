توافُق مصري يوناني على التصدي لـ«تهديد الاستقرار» في المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء)، أن الإرهاب ظاهرة عالمية «ولا يجب ربطها بأي دين على الإطلاق»، مؤكداً ضرورة نشر التسامح وقبول الآخر.

وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا، اليوم: «إننا توافقنا اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني على مواصلة التعاون من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي»، مضيفاً أنه تم أيضاً التوافق على التصدي الحاسم لنقل المقاتلين والسلاح إلى الميليشيات في ليبيا.

وأشار الرئيس إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة التصدي للانتهاكات في شرق المتوسط، مؤكداً دعم مصر لمبدأ الحل الشامل والعادل للقضية القبرصية، وفقاً لمقررات الأمم المتحدة.

بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني إن مصر واليونان وقَّعتا اتفاقيات ثنائية للتعاون والسلام في المنطقة وآخرها توقيع ترسيم الحدود البحرية.

وأوضح أن التحركات الدبلوماسية تخلق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مصر تعد حليفاً كبيراً لأوروبا، وعلى الصعيد الأفريقي أيضاً.

وأضاف: «لدينا أهداف استراتيجية مشتركة والبلدان، مصر واليونان، سيكونان أكثر جاذبية في المستقبل».

وعُقدت أعمال القمة المصرية – اليونانية التي جمعت بين السيسي ورئيس الوزراء اليوناني، في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحافي اليوم، إن القمة هدفت إلى بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

والتقى السيسي خلال زيارته الرسمية لليونان رئيسة البلاد كاترينا ساكيللاروبولو.

وصرح المتحدث بأن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وسُبل تحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما جرى تبادل وجهات النظر فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث استعرض الرئيس المصري جهود بلاده في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وقد تم التوافق على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة العابرة للحدود.