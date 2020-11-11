بمشاركة «دفاع الوفاق».. عقد الاجتماع 31 للّجنة المديرة لمبادرة (5+5)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عن عقد الاجتماع 31 للّجنة المديرة لمبادرة (5+5) دفاع الذي تنظمه الرئاسة المالطية 2020، خلال اليوم وأمس عبر تقنيات الڤيديو، بمشاركة ممثلي اللجان المديرة لجميع البلدان الأعضاء العشر للمبادرة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى مشاركة اللجنة المديرة الليبية في الاجتماع، الذي تناول عرض لرزنامة الدورات المبرمجة لكلية (5+5) دفاع وبحث آفاق التكوين حتى 2024.

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وبحسب البيان، تم عرض نتائج أعمال لجنة الباحثين للمركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، والموافقة على اختيار موضوع البحث لسنة 2021م بقيادة ليبيا.

كما تم تقييم خطة العمل للسنة الحالية وبرمجة خطة العمل المقترحة لسنة 2021، للمبادرة.

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