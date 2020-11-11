مشاركة ليبية في اجتماع لجنة “5+5 دفاع”

كشفت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء عن مشاركتها في الاجتماع 31 للّجنة المديرة لمبادرة 5+5 الذي تنظمه الرئاسة المالطية 2020 لمبادرة 5+5 دفاع، وبمشاركة ممثلي اللجان المديرة لجميع البلدان الأعضاء العشر للمبادرة.

وتمثلت مشاركة الوفد الليبي في الاجتماع الذي عُقد يومي الثلاثاء والأربعاء بعرض رزنامة الدورات المبرمجة لكلية 5+5 دفاع، وبحث آفاق التكوين لغاية 2024، إضافة لعرض نتائج أعمال لجنة الباحثين للمركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية والموافقة على اختيار موضوع البحث لسنة 2021، بقيادة ليبيا وتقييم خطة العمل للسنة الحالية وبرمجة خطة العمل المقترحة لسنة 2021 لمبادرة 5+5 دفاع.

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