بلدية الكفرة: سحب ترخيص أي محطة مخالفة وإيقاف تزويدها بالوقود

عقد صباح اليوم، اجتماع ضم كل من رئيس المجلس التسييري الملكف لبلدية الكفرة ،ووكيل ديوان البلدية وكتيبة سبل السلام ومديرية أمن الكفرة .

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، ناقش الاجتماع آلية توزيع الوقود بالكفرة وضمان حصول المواطن عليه بسهولة ويسر ، وتم التأكيد على أن المجلس التسييري يدعم وبقوة كتيبة سبل السلام في كل الاجراءات التي تتخذها لحل هذه المشكلة كما يقف المجلس داعما مع كل ما من شأنه تخفيف معاناة الاهالي وحل مشاكلهم .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء بالسرعة الممكنة في طباعة بطاقات ( كروت ) التزود بالوقود وتوزيعها على المواطنين، كما تم الاتفاق على أن أي شركة نقل للوقود تمتنع عن نقل حصة الكفرة يتم استبعادها واستبدالها، وأية مخالفة من قبل أي محطة يتم سحب ترخيصها وإيقاف تزويدها بالوقود.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق أيضا على تركيب كاميرات مراقبة في جميع المحطات، و التعاون بين مديرية الأمن وكتيبة سبل السلام في ضبط الأمن بالمحطات ومراقبة أوضاعها، وكذلك محاولة حل مشكلة الشاحنات المتجهة للخارج في حصولها على الوقود من محطة محددة وفق إجراءات صارمة .