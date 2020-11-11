ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 November, 2020

انطلقت صباح اليوم الاربعاء فرق العمل التابعة للشركة العامة للكهرباء ،ترافقها القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع إلى منطقة النوفلين بمدينة طرابلس ،ضمن حملة تستهدف إزالة التوصيلات غير الشرعية.

وقالت الشركة في بيان لها إنه تم خلال هذه الحملة المتواصلة ليومها الرابع على التوالي إزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية وحث أصحاب المحال على تعاونهم وذلك بتسوية أوضاعهم ،بتركيب عداد وتسديد ما عليهم من التزامات .