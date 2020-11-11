«خارجية الحكومة الليبية» ناعيةً «خليفة بن سلمان»: كان دائم الحرص على السلام والأمن للوطن العربي

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الأمير خليفة بن سلمان بن حمد أل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، وقالت في بيان، اليوم الأربعاء: “ببلغ الحزن والأسى تلقينا، نبأ وفاة فقيد مملكة البحرين والأمة العربية كافة، سمو الأمير خليفة بن سلمان بن حمد أل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح الجنان مع الانبياء والصديقين والصالحي”.

أضافت “الوزارة” في البيان: “لقد فقدت الأمة العربية رجلاً من رجالها العظماء الذي أحب وطنه وأخلص له وترك ميراثا حافلاً من العطاء والتفاني خدمتاً لشعبة وللأمة الإسلامية والعربية يشهد له القاصي والداني، لقد كان دائم الحرص على السلام والأمن وأن تعيش الشعوب العربية أمنة حرة عزيزة موحدة قوية بوحدتها وتضامن شعوبها”.

وتابعت “خارجية الحكومة الليبية”: “في هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهلة وشعب المملكة البحرينية جميل الصبر وحسن العزاء”.