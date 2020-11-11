ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 November, 2020

استقبل مطار سبها ،بعد ظهر اليوم الاربعاء ،طائرة الخطوط الإفريقية قادمة من مطار معيتيقة ،ضمن أول رحلة بين المطارين عقب إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية والخارجية.

وكان آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الليبي العميد عبد القادر النعاس أعلن الأيام الماضية ،إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية ، لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.