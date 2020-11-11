ليبيا
مطار سبها يستقبل أول رحلة للخطوط الإفريقية قادمة من معيتيقة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
11 November, 2020
استقبل مطار سبها ،بعد ظهر اليوم الاربعاء ،طائرة الخطوط الإفريقية قادمة من مطار معيتيقة ،ضمن أول رحلة بين المطارين عقب إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية والخارجية.
وكان آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الليبي العميد عبد القادر النعاس أعلن الأيام الماضية ،إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية ، لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك