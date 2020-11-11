“الثني” يدفع باتجاه تطوير ميناء بنغازي البحري ليكون ميناءً محورياً

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تعليماته بالعمل على تطوير ميناء بنغازي البحري، ليكون ميناءً محورياً يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا.

وبحث الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، إمكانية إعداد خطة لتطوير الميناء بما يكفل استيعاب أكبر عدد من السفن والناقلات.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المواني والنقل البحري في الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن حسين الشرع، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني الكابتن يزيد بوزريدة، ومدير ادارة المتابعة وتقييم الاداء رضا الفريطيس ، كيفية العمل على زيادة مستوى الدخل التجاري للميناء، بما بترتب عليه زيادة فرص العمل للعناصر الوطنية ويحقق إيراداً للخزانة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد، اطلع الرئيس على خطة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني التي تهدف لإنشاء مشاريع محورية تسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبير، مما يساعد على الرفع من مستوى الخدمة في الميناء.