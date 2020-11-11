“الثني” يدفع باتجاه تطوير ميناء بنغازي البحري ليكون ميناءً محورياً

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تعليماته بالعمل على تطوير ميناء بنغازي البحري، ليكون ميناءً محورياً يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا.
وبحث الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، إمكانية إعداد خطة لتطوير الميناء بما يكفل استيعاب أكبر عدد من السفن والناقلات.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المواني والنقل البحري في الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن حسين الشرع، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني الكابتن يزيد بوزريدة، ومدير ادارة المتابعة وتقييم الاداء رضا الفريطيس ، كيفية العمل على زيادة مستوى الدخل التجاري للميناء، بما بترتب عليه زيادة فرص العمل للعناصر الوطنية ويحقق إيراداً للخزانة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، اطلع الرئيس على خطة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني التي تهدف لإنشاء مشاريع محورية تسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبير، مما يساعد على الرفع من مستوى الخدمة في الميناء.
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