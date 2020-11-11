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مصراتة.. لجنة لدراسة تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل داخل نطاق البلدية.

وجاء في القرار التي اطلع موقع 218 على نسخة منه أن تتولى اللجنة تنفيذ 8 مهام رئيسية وهي دراسة مقترح نشر منظومات الطاقة الشمسية على المنازل وفقا للمواصفات المعمول بها وما يناسب عمرها الافتراضي إلى جانب أن تقوم اللجنة بتقدير التكلفة المالية للمنظومات ووضع ضوابط وشروط تضمن عدم تسربها للسوق المحلية
كما طالبت البلدية بضرورة إرفاق مقترح يخص آلية التوريد والعرض والتركيب والتمويل والصيانة.

وأشار قرار بلدية مصراتة إلى أهمية وضع ضوابط تلزم المستفيد من الخدمة المرتقبة بضرورة سداد الفواتير التي ستترتب على المنتفعين من الخدمة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لنلتق دراسات عالمية بضرر ألواح الطاقة الشمسية وخطر استخدامها – لانها تسبب في امتصاص الأشعة الفوق البنفسجية التي لاتوى بالعين المجردة – وتسبب في انواع من السرطانات وخلل في المواد الكيميائية للكاءنات البشرية وكذلك الحيوانات – والحشرات – واتبث دراسات بتقلص عدد النحل الأزهار والفراشات – وأثر ذلك على خلل في مسارات هجرة الطيور واختيار اماكن تكاثرها وأعشاشها – وذلك سبب في خلل في التوازن الطبيعي البيءة بشكل عام . “منقول من دراسات اجريت من كلية الهندسة الوراثية 1979. A.S.H.” بجامعة ولاية فيرجينا USA.

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