مصراتة.. لجنة لدراسة تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل

أصدر عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل داخل نطاق البلدية.

وجاء في القرار التي اطلع موقع 218 على نسخة منه أن تتولى اللجنة تنفيذ 8 مهام رئيسية وهي دراسة مقترح نشر منظومات الطاقة الشمسية على المنازل وفقا للمواصفات المعمول بها وما يناسب عمرها الافتراضي إلى جانب أن تقوم اللجنة بتقدير التكلفة المالية للمنظومات ووضع ضوابط وشروط تضمن عدم تسربها للسوق المحلية

كما طالبت البلدية بضرورة إرفاق مقترح يخص آلية التوريد والعرض والتركيب والتمويل والصيانة.

وأشار قرار بلدية مصراتة إلى أهمية وضع ضوابط تلزم المستفيد من الخدمة المرتقبة بضرورة سداد الفواتير التي ستترتب على المنتفعين من الخدمة.

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