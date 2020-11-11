تسجيل 875 إصابة بكورونا و586 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، من أصل 4 آلاف و82 عينة استلمها المختبر المرجعي للمركز، هذا كما سجلت ليبيا 586 حالة شفاء، و13 حالة وفاة.

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