رئيس الحكومة الليبية يتابع خطة وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي 2020 – 2021 ميلادي، بعد وضع الخطة التي تحول دون انتشار فايروس كورونا.
وناقش رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، كافة الاستعدادات بالتعاون مع مختلف الجهات لانطلاق العملية التعليمية بمختلف المؤسسات بالبلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية.
وأطلع وزير التعليم رئيس الحكومة على نتائج الشهادة الثانوية ونسب النجاح في الشقين العلمي والأدبي والمعاهد المتوسطة للعام الدراسي 2019 – 2020 ميلادي.
كما أطلع عبد الله الثني على افتتاح عيادة الجامعة داخل حرم جامعة بنغازي، لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للطلاب والكوادر التعليمية والعاملة بالجامعة.
أضف تعليقـك