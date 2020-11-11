رئيس الحكومة الليبية يتابع خطة وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي 2020 – 2021 ميلادي، بعد وضع الخطة التي تحول دون انتشار فايروس كورونا.

وناقش رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، كافة الاستعدادات بالتعاون مع مختلف الجهات لانطلاق العملية التعليمية بمختلف المؤسسات بالبلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية.

وأطلع وزير التعليم رئيس الحكومة على نتائج الشهادة الثانوية ونسب النجاح في الشقين العلمي والأدبي والمعاهد المتوسطة للعام الدراسي 2019 – 2020 ميلادي.

كما أطلع عبد الله الثني على افتتاح عيادة الجامعة داخل حرم جامعة بنغازي، لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للطلاب والكوادر التعليمية والعاملة بالجامعة.