توقف جزئي للخدمات الإلكترونية بمصرف الوحدة

أعلن مصرف الوحدة عن إيقاف الخدمات الإلكترونية والتي تشمل الوحدة موبايل وموبي كاش بالإضافة إلى خدمة وحدة أعمال، وأشار المصرف عبر منصاته الرسمية إلى أن إيقاف هذه الخدمات سيكون مؤقتا في إطار تحديث المنظومة وتطويرها.

‏وكان مصرف الوحدة قد شرع في توزيع السيولة النقدية على كافة العملاء أصحاب الحسابات الجارية في الفروع والوكالات التابعة في مدينة بنغازي بسقف سحب قدره 400 دينار للفرد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تقديم الخدمة لباقي عملائه في مدن مختلفة قريبا.

و أوصت إدارة المصرف عملاءه بارتداء الكمامة وترك مسافة آمنة بين كل شخص لسلامتهم والوقاية من فيروس كورونا

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