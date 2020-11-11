ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 November, 2020

سجل عدد المتعافين من كورونا أرتفاعا ليبلغ ،نحو ضعف الإصابات النشطة من أصل الإجمالي التراكمي البالغ 70885 في ليبيا.

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات النشطة تعدادها 27817 في حين وصل عدد المتعافين إلى 42098 فضلا عن حصيلة الوفيات وهم 970.

وسجل المركز 875 عينة موجبة جديدة موزعة بين 575 جديدة و300 مخالطة إلى جانب 586 متعافيا و13 متوفيا.

وتصدرت طرابلس عدد الإصابات بـ433 إلى جانب 116 في مصراتة و64 في الزاوية المركز وبأعداد مشابهة أو أقل في بقية المدن.