شركة الكهرباء: سرقة 2700 متر سلك في 3 حوادث بمناطق متفرقة

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن وقوع 3 حوادث سرقة استهدفت خطوط كهرباء في دائرة توزيع الحي الصناعي بالعاصمة طرابلس، وذلك خلال ليلة أمس الثلاثاء.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مجهولين قاموا بسرقة أسلاك بطول 1050 مترا من خط «الجفينة – التويتة»، و450 مترا من خط «الوقود – خلة فارس»، و1200 من خط الديابات في الدائرة.

يشار إلى أن الشركة اشتكت من كثرة عمليات السرقة التي تستهدف معداتها مرات عديدة، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24