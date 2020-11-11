“المجلس الأعلى للقضاء”: لن نقف مكتوفي الأيدي على تقاسم السلطة القضائية

قال المجلس الأعلى للقضاء، إنه المداولات الجارية بملتقى الحوار الوطني المتعقد بتوتس.

وأصدر المجلس بيانا يؤكد من خلاله أنه يستهجن في الملتقى منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية ورفض أي مخرجات

تؤدي إلى ذلك.

وتابع البيان: مجلس القضاء الأعلى يجدد التأكيد على موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون تلك المحاصصات الجهوية التي كافح المجلس من أجل النأى بالقضاء عنها وقد شهد له بذلك الجميع، وإذ يضع المجلس أمام الكافة مسؤلياتهم فأنه يؤكد على أنه سوف لن يقف متفرجاً على تقاسم السلطة القضائية، وفقاً لمعايير لا يسندها نص في القانون ولا عرف قضائى. ‏

واستطرد البيان، عليه فإن المجلس الأعلى للقضاء يجدد التأكيد على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقاً للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة به واستبعاد تلك المناصب من المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي .