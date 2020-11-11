أوحيدة: البعثة الأممية تجاوزت صلاحيات أعمالها وتعمل على تغيير مجلس النواب وإنهائه

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن استنكار أعضاء مجلس النواب لوضع حد لتجاوز البعثة الأممية صلاحيات أعمالها وتهميشها لعمل البرلمان هي محاولة قام بها المجلس نتيجة ما تعرض له من تهميش.

أوحيدة أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “حذرت كثيرًا مما يحدث الآن، هذا التيار يعمل بأجندة واضحة منذ عام 2014 لمحاولة تغيير مجلس النواب وإنهائه، وهذا ما يتم العمل عليه الآن بالدرجة الأولى”.

وأعرب عن تمنياتهم بالوصول إلى حل في أقرب وقت؛ لأن الوضع الحالي على الأرض سيئ جدًا، وأي وضع جديد يمكن أن يكون أفضل من الحال الراهن.

واستطرد قائلًا: “لم نتواصل مع البعثة مباشرة واخترنا من يمثلنا في الدائرة، لكن البعثة لم تلتزم بذلك. نحن أسمعنا صوتنا ونحملهم مسؤولية ما يحدث من أهل المنطقة من ردود الفعل. هل من المعقول أكثر من ربع ليبيا لا تُمثّل؟ هذه كارثة! نتمنى أن ينجح الليبيون بأن يخلقوا ولو الحد الأدنى من الحلول الوطنية وليس محاصصة وتقسيم مناصب فقط”.

كما أوضح أن المجتمع الدولي حريص على حل المشكلة في ليبيا وفق مصالحه؛ لذلك يتدخل بالشؤون الداخلية لليبيا دون طلب المساعده منه، متمنيًا التوصل لحلول وطنية تتلاءم مع الحل الأمني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية