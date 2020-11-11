التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تتفقد سير العمل بمستشفى الجلاء ببنغازي

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نوري الفسي، رفقة عضو التفتيش والمتابعة بالوزارة محمد جلهوم، بتفقد سير العمل في مستشفى الجلاء ببنغازي.

واطلع الفسي خلال الجولة التي أجراها على سير العمل بمختلف الأقسام العلاجية والمخازن الطبية والمختبر الطبي والأشعة، مشددا على أهمية سرعة التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة للمرضى.

مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة، ومن أجل دعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نظم الطوارئ والخدمات الصحية.

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