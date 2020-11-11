الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته، استمرا هطول الأمطار على مناطق الشمال، مصحوبة بسحب رعدية أحيانا.

وفي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، هناك فرصة لهطول الأمطار من حين لآخر، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده، مازالت الفرصة مهيئة لسقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية، وتكون غزيرة على المنطقة من الخليج إلى الجبل الأخضر، في حين تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

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