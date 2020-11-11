خارجية الوفاق تعلن استئناف فتح المعابر البرية والجوية مع تونس

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على البرتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين واستئناف التبادل التجاري وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية.

وبحسب خطاب موجه لمدير مكتب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، فإن ذلك جاء نتيجة للزيارة التي قام بها وفد من حكومة الوفاق إلى تونس برئاسة وكيل وزارة خارجية الوفاق للشؤون الفنية بتاريخ 21 من الشهر الماضي.

ودعا الخطاب للاستعداد لفتح المعابر البرية والجوية بدءا من صباح يوم السبت المقبل الموافق 14 من نوفمبر الجاري.

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