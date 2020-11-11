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داخلية الوفاق تعلن القبض على 3 أشخاص بتهمة الخطف و الابتزاز

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن أعضاء التحري والقبض بِجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بخطف مواطن وابتزازه بمبلغ مالي وقدره 15 الف دينار.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنه و بعد تلقي البلاغ عن نوع المركبة الآلية التي تمت بها عملية الخطف وهي نوع (بي إم دبليو/ اللون رصاصي) قام أعضاء التحري بالجهاز بجمع المعلومات والتمكن من إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المبلغ كاملاً, وتحرير المخطوف.

و أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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