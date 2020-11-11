مدير مركز طبرق الطبي يتفقد سير الامتحانات السريرية بقسم الباطنية

تفقد مدير عام مركز طبرق الطبي سير الامتحانات السريرية بقسم الباطنية لطلبة كلية الطب التي انطلقت بداية هذا الأسبوع.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة طبرق فتحي السنيني أن الامتحان كان في مادة الباطنية بإشراف أساتذة من جامعات مختلفة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الممتحنين بلغ 105 طلاب وطالبات بالكلية، وأكد أن الامتحانات أجريت على مجسمات نظرا للحفاظ على صحة الجميع من جائحة كورونا.

ومن خلال تلك المجسمات يتعرف الطالب على التاريخ المرضي للحالة، ويقوم بفحص الحالة عمليا ومعرفة التحاليل الخاصة بها.

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