الثني يطّلع على سير عمل وزارة التعليم واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي 2020-2021

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي 2020 – 2021، بعد وضع الخطة التي تحول دون انتشار فيروس كورونا.
الثني ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم بالحكومة فوزي بومريز كافة الاستعدادات بالتعاون مع مختلف الجهات لانطلاق العملية التعليمية بمختلف المؤسّسات في البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وبدوره، أطلع وزير التعليم رئيسَ الحكومة على نتائج الشهادة الثانوية ونسب النجاح في الشقين العلمي والأدبي والمعاهد المتوسطة للعام الدراسي 2019 – 2020.
كما اطلع الثني على افتتاح عيادة الجامعة داخل حرم جامعة بنغازي، لتقديم الخدمات الصحّية بالمجان للطلاب والكوادر التعليمية العاملة في الجامعة.
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