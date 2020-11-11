الثني يطّلع على سير عمل وزارة التعليم واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي 2020-2021

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي 2020 – 2021، بعد وضع الخطة التي تحول دون انتشار فيروس كورونا.

الثني ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم بالحكومة فوزي بومريز كافة الاستعدادات بالتعاون مع مختلف الجهات لانطلاق العملية التعليمية بمختلف المؤسّسات في البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وبدوره، أطلع وزير التعليم رئيسَ الحكومة على نتائج الشهادة الثانوية ونسب النجاح في الشقين العلمي والأدبي والمعاهد المتوسطة للعام الدراسي 2019 – 2020.

كما اطلع الثني على افتتاح عيادة الجامعة داخل حرم جامعة بنغازي، لتقديم الخدمات الصحّية بالمجان للطلاب والكوادر التعليمية العاملة في الجامعة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية