رصد بعض التجاوزات في بلديتي وادي الشاطئ وطرابلس 

رصد مفتشو فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية وادي الشاطئ بعض التجاوزات في أحد المحال التجارية، وذلك بمزاولته لـ3 أنشطة مختلفة، علاوة على عدم وجود ترخيص، وانتهاء صلاحية بعض المواد.

إلى ذلك ضبط فرع المركز بطرابلس تجاوزات في مستشفى السكري، حيث لوحظ تهالك بعض المواد المستعملة في عيادة الأسنان، بالإضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية، وانعدام النظافة بخزانة حفظ الأدوية في الصيدلية الداخلية، وغيرها من التجاوزات التي استدعت رفعها جميعا إلى الجهات الضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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