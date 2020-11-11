رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين لقناة ليبيا24: وجهنا دعوة لليبيا وتركنا لها مستوى التمثيل

أكد معاون وزير الخارجية السوري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين، أيمن سوسان، أن الخارجية السورية وجهت دعوة لليبيا كما غيرها من الدول لحضور المؤتمر وتركت لها من يمثلها.

وفي تصريح خاص لقناة ليبيا 24 قال سوسان إنه عند استقرار الأوضاع في سورية وتوقف العامل الخارجي عن تخريب وتأجيج الأوضاع في ليبيا ستعود ليبيا كما كانت وخاصة وهي اليوم على أبواب تسوية سياسية في حوار يخوضه الليبيون في تونس للخروج من الأزمة الحالية.

ولفت سوسان إلى أن السوريين الموجودين في ليبيا سيعودون إلى بلدهم بعد عودة السلام لربوع ليبيا وخاصة بعد أن لاقوا ترحيباً من الشعب الليبي الذي قاسمهم لقمة عيشه ولم يعاملهم معاملة اللاجئين.

وفيما يخص المرتزقة الذين يقاتلون بصفوف الجيش التركي أضاف سوسان أنهم يغادرون مناطق انتشارهم لخدمة أجندة سياسية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من سورية إلى ليبيا إلى أذربيجان وسوف ينقلهم إلى مهمة أخرى يرى فيها حماية مصالحه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24