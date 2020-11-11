القيادة العامة: ندين بأشد العبارات الإعتداء الآثم الذي أودي بحياة حنان البرعصي.. ونضع كافة إمكانياتنا لضبط الجناة

ليبيا – دان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأشد العبارات الإعتداء “الآثم” والذي أودي بحياة المواطنة حنان البرعصي، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها.

القائد العام عقد بحسب بيان القيادة العامة الذي تلقت المرصد نسخة اجتماعاً مطولاً مع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري وإبراهيم بوشناف وزير الداخلية، حيث شدد المشير حفتر على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناه والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

وأكد القائد العام للناظوري وبوشناف ان كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز مهمة ضبط الجناة سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما أكد المشير حفتر على أنه لا يوجد أحد فوق القانون او يدعي ان لديه نفوذ يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء الشعب ودفعت القوات المسلحة من أجله آلاف الأرواح الزكية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية