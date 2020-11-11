مديرو المعاهد المتوسطة في أجدابيا يناقشون خطة استثنائية للعام الدراسي الجديد

عقد مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في أجدابيا، جمعة سعيد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مديري المعاهد ورؤساء الأقسام وذلك لمناقشة الخطة الدراسية الاستثنائية والاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وخصص الاجتماع لاستعراض جدول الأعمال الذي تضمن «عرض الخطة الدراسية التدريبية الاستثنائية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، والعجز القائم من المعلمين والمدربين في بعض التخصصات الموجودة في المعاهد، والوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التعليمية والتدريبية التي تحتاجها المعاهد بالمدينة».

وقال مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في أجدابيا، جمعة سعيد عبدالعزيز لـ«بوابة الوسط» إنه حضر خلال الأيام الماضية اجتماع عقد بمقر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني في مدينة بنغازي مع مديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة من الكفرة جنوبا إلى طبرق شرقا.

وأوضح عبدالعزيز أن ذلك الاجتماع جرى خلاله مناقشة الخطة الدراسية التدريبية الاستثنائية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 والتي قام بعرضها اليوم على مديري المعاهد الفنية المتوسطة في مدينة أجدابيا.

وذكر عبدالعزيز أن بداية العام الدراسي الجديد «لم تحدد إلى الآن وذلك تحسبا لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق الدراسة من قبل الجهات المختصة بمكافحة فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تكون مدة الدراسة 3 ساعات يوميا لمدة أربع أيام في الأسبوع بعد الموافقة على انطلاق العام الدراسي الجديد في المدن والمناطق الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا