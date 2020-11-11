ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 November, 2020

أدان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء ،الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، وتقدم بالعزاء إلى أهلها وذويها.

و أكد بيان نشر لى صفحة الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري على موقع فيسبوك ،إلى عقد المشير خلية حفتر اجتماعا مع رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري والسيد إبراهيم بوشناف وزير الداخلية حيث شدد القائد العام على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناه والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

كما أكد القائد العام أنه لا يوجد أحد فوق القانون او يدعي ان لديه نفوذ يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكيه.