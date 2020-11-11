مصدر لـ218: تفاهمات “روسية تركية تحت الطاولة” حول ليبيا

كشف مصدر مطلع لـ218 عن لقاء سري جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، كان الملف الليبي عنوانه.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن المسؤولان اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة اسطنبول، على جملة من النقاط المختلف عليها فيما يخص الملف الليبي الذي يشهد تحركاً على الصعيدان المحلي والدولي في اتجاه تسوية سياسية مُحتملة برعاية البعثة الأممية، تفضي إلى نزع فتيل الأزمة.

وحضر لقاء ترتيب الحسابات “التركي الروسي” شخصية عربية وأخرى أميركية، ستنشر 218 أسمائهما وصفتهما وصورهما لاحقا.

ولم يتطرق المصدر إلى طبيعة تفاهمات أنقرة وموسكو الأخيرة، إلا أنها ربما تشير إلى إعادة ترتيب حسابات “تركية روسية” في ليبيا، تتزامن مع جولات الحوار العسكرية في ليبيا بين وفدي 5+5 وجولات ملتقى الحوارِ السياسي الليبي الموازية في تونس

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