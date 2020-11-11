ليبيا الان

مصدر لـ218: تفاهمات “روسية تركية تحت الطاولة” حول ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مطلع لـ218 عن لقاء سري جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، كان الملف الليبي عنوانه.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن المسؤولان اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة اسطنبول، على جملة من النقاط المختلف عليها فيما يخص الملف الليبي الذي يشهد تحركاً على الصعيدان المحلي والدولي في اتجاه تسوية سياسية مُحتملة برعاية البعثة الأممية، تفضي إلى نزع فتيل الأزمة.

وحضر لقاء ترتيب الحسابات “التركي الروسي” شخصية عربية وأخرى أميركية، ستنشر 218 أسمائهما وصفتهما وصورهما لاحقا.

ولم يتطرق المصدر إلى طبيعة تفاهمات أنقرة وموسكو الأخيرة، إلا أنها ربما تشير إلى إعادة ترتيب حسابات “تركية روسية” في ليبيا، تتزامن مع جولات الحوار العسكرية في ليبيا بين وفدي 5+5 وجولات ملتقى الحوارِ السياسي الليبي الموازية في تونس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك