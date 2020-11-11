المبروك أبو عميد :الحوار السياسي الحالي بمثابة وضع العربة قبل الحصان

اعتبر رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك محمد أبو عميد أن ما يحدث من حوارات سياسية الآن هو محاولات لن تضفي إلى نتيجة حقيقية وهي بمثابة وضع العربة قبل الحصان.

وأوضح بوعميد, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء, أن ما يلاحظ من تكالب على تقلد المناصب هو مؤشر آخر على أن الهدف ليس حل الأزمة بل هو من يحكم ليدير الأزمة.

وتابع بأنه تبعا لما ذكر أعلاه, فإنه لن يكون هناك أي نتائج على الأرض ولن تنجح أي حكومة ولن تكون هناك انتخابات نزيهة ولن تكون هناك مصالحة وطنية ما لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق العسكري 5+5 كاملا وبعدها يمكن الانتقال إلى بقية المسارات الأخرى.

وأكد د, المبروك أبو عميد أنه يجب أن تؤجل بقية المسارات الأخرى وتشكيل الحكومة إلى ما بعد إنجاز الملف العسكري والأمني وضمان عودة النازحين إلى منازلهم بأمان.

وتابع بقوله: “يجب أن يعاد النظر في المشاركين في الحوار لأن المدعوين الآن لا يمثلون كل التيارات السياسية والكيانات الاجتماعية مع مراعاة تمثيل النازحين والمهجرين سواء من المنطقة الشرقية أو من المنطقة الغربية ومعالجة عديد الملفات حتى تكون النتائج إيجابية, لكن ما يحدث الآن سوف يزيد من تعقيد المشهد وإطالة عمر الأزمة وبالتالي زيادة معاناة المواطنين”.