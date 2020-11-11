غرفة الطوارئ تواصل عملها بتنظيف قنوات تصريف المياه في البيضاء

تنفيذا لقرار المجلس التسييري لبلدية البيضاء بشأن تشكيل غرفة طوارئ، وتطبيقا لتعليمات رئيس المجلس التسييري للبلدية علي حسين، انتشر أعضاء الفريق الممثلين للجهات الرسمية المعنية بعمل الغرفة صباح أمس في شوارع المدينة.

حيث بدأ الفريق قبيل وأثناء تساقط الأمطار بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار بشكل مستمر عند أكثر النقاط عرضة للتجمعات المائية، وذلك بالتعاون مع فريق العمل التطوعي لنادي الأخضر، وسيستمر العمل لضمان عدم ازدياد منسوب المياه عند التجمعات المائية.

هذا وناشد المجلس التسييري البيضاء المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة.

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