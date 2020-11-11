«القيادة العامة»: «المشير حفتر» كلف بتكثيف جهود القبض على قتلة «حنان البرعصي»

أدان القائد العام بأشد العبارات الإعتداء الآثم والذي أودي بحياة المواطنة حنان البرعصي وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها.

ونشر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، بياناً اليوم الأربعاء، قال فيه: “هذا وقد عقد اجتماعاً مطولاً مع سيدي رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري والسيد إبراهيم بوشناف وزير الداخلية حيث شدد القائد العام على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناه والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وأكد القائد العام ان كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية”.

أضاف في البيان: “كما أكد القائد العام أنه لا يوجد أحد فوق القانون او يدعي ان لديه نفوذ يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكية”.