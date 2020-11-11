خطوة واحدة تسبق استئناف الرحلات من طرابلس إلى غات

وصلت طائرة للخطوط الجوية الليبية إلى مدرج مطار غات المدني، في رحلة تجريبية حملت على متنها فريقا من الفنيين التابعين لشركة الخطوط الليبية والشركات المساندة لها.

واتجه الفنيون كل حسب اختصاصه للاطّلاع على إمكانات المطار ورصد الأجهزة التي تحتاج للصيانة، وتجهيز كل ما من شأنه تفعيل هذا المطار الحيوي على مستوى مطارات مدن البلاد مترامية الأطراف، خاصة تلك البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية.

وبعد اطّلاع الوفد على مرافق المطار والتأكد من جاهزية المطار سيعطي الإذن بعودة الرحلات من جديد بواقع رحلتين أسبوعيا من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار غات، بعد توقف الرحلات قبل عام -بسبب الحرب التي خاضها الجيش الوطني على أطراف العاصمة طرابلس في مواجهة التشكيلات المسلحة- على أمل استئناف الرحلات الجوية في وقت قريب، كونها شريان الحياة لأهالي غات ومحيطها، فبها ينقل المرضى وتجلب السيولة المالية ويتنقل الناس للتواصل مع مدن شمال البلاد غربا وشرقا.

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