السراج يطالب بوقف التعديلات بـ”الليبية للاستثمار” وشركاتها

طالب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار فائز السراج اليوم الأربعاء، في بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإيقاف أي تعديلات بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار أصدرت في منتصف أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين شركة المحاسبة الدولية “أرنست ويونغ”؛ لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام الماضي، حيث يأتي ذلك وفقًا لاختصاصاتها في تعيين المراجع الخارجي بحسب القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة.

يذكر أن المؤسسة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع التحول في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وكان من المزمع أن تعلن عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 خلال شهر نوفمبر الجاري.

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