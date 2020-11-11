بلدية سرت تستنكر استبعاد رئيس المجلس التسييرى من مراسم استقبال اللجنة العسكرية

أفاد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، بأن الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المجلس بشأن الاستعدادات والتجهيز لاستقبال اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة مند إبلاغ البلدية من اللجنة المكلفة بالأشراف على التجهيز والمتابعة مند أسبوع مضى.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، عقد اجتماع موسع مع مسؤولى ومدراء الشركات الخدمية بسرت كهرباء والمياه وخدمات النظافة وهاتف ليبيا والخدمات المراكز الإدارية وفندق المهاري ومجمع قاعات واقادوقو بسرت، وبحضور اللجنة المكلفة بالخصوص، وتم الاتفاق على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للمشاركة فى التجهيز والإعداد من أجل نجاح أعمال الاجتماعات بسرت وتم تشكيل فرق عمل متواصلة حتى الأن فى معالجة كافة المختنقات التى قد تحدث .

وتابعت البلدية، كما تم تجهيز مذكرة خاصة بالاحتياجات العاجلة للمدينة ومنها على سبيل المثال ملف أعمار المدينة وملف التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحروب وملف قطاع الصحة وغيرها لبحثها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة تم إبلاغنا بأن رئيس المجلس للبلدية غير مستهدف بحضور مراسم الاستقبال أمس .