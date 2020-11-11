ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 November, 2020

وجّهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ،اليوم الأربعاء ،مراسلة إلى المصالح الأمنية الفنية بوزارة الداخلية ،تعطي الأوامر بفتح المعابر الحدودية البرية و الجوية بداية من صباح يوم السبت 14 نوفمبر 2020 .

و أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على البرتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين و استئناف التبادل التجاري و نقل المواطنين عبر المعابر البرية و الجوية ،وذلك نتيجة للزيارة التي قام بها وفد الجانب الليبي إلى تونس برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية.