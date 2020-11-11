ليبيا
فتح المعابر البرية والجوية بين تونس وليبيا بداية من السبت
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
11 November, 2020
وجّهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ،اليوم الأربعاء ،مراسلة إلى المصالح الأمنية الفنية بوزارة الداخلية ،تعطي الأوامر بفتح المعابر الحدودية البرية و الجوية بداية من صباح يوم السبت 14 نوفمبر 2020 .
و أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على البرتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين و استئناف التبادل التجاري و نقل المواطنين عبر المعابر البرية و الجوية ،وذلك نتيجة للزيارة التي قام بها وفد الجانب الليبي إلى تونس برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية.
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