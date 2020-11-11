المستشار جمعة بوزيد يوجه “نصيحة قانونية” إلى المتحاورين في تونس

أخبار ليبيا24

وجه المستشار في المحكمة العليا جمعة بوزيد اليوم الأربعاء نصيحة قانونية إلى المتحاورين في تونس.

ودعا بوزيد في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” المجتمعون في تونس إلى معالجة مشكلة انقسام مجلس النواب الى مجلسين وهي من أصعب المشاكل رغم أنه أمر غير دستوري.

وأضاف المستشار :”لا يتصور أن يتم التصويت على مشروع الاتفاق وضمه إلى الإعلان الدستوري أو تعيين الحكومة إلى المجلس الرئاسي عن غير طريق مجلس النواب” .

واقترح بوزيد أن يتم اجتماع مجلس النواب بكامل أعضائه تحت إشراف البعثة الأممية وبدعوة منها بعد أن يتم التوقيع المبدئي على مشروع الاتفاق وبجدول أعمال محدد بضم الاتفاق إلى الإعلان الدستوري.

وتابع المستشار اقتراحه :” يتم تشكيل الحكومة والمجلس وتعديل مادة في مقترح فبراير بأن يكون شغل المقعد في الدائرة الانتخابية للعضو الأكثر أصواتا بعد العضو المستقيل أو المقال أو المتوفى أو المعين في منصب في السلطة التنفيذية بدلا من إعادة الانتخاب في نفس الدائرة” .

كما وجه بوزيد نصيحة إلى النواب قال فيها :”على النواب وقد لاحت بارقة أمل في الأفق البعيد أن ينسوا أحقادهم وخلافاتهم ويتخلى المقاطعون عن مقاطعتهم ويتخلى المنقسمون عن انقسامهم ويتخلى المؤدلجون عن أيديولوجياتهم من أجل الوطن”.

ودعاهم المستشار إلى تذكر نواب ليبيا في بداية الخمسينات الذين كان أغلبهم يبصمون ويختمون ولا يحملون أي شهادة علمية كيف استطاعوا بناء وطن من الصفر.

وطلب بوزيد من النواب بأن يتنادوا للاجتماع في بنغازي لاتخاذ قرارات تاريخية تحقن الدماء وتوحد البلاد وتنقذ اقتصادها المنهار وتنطلق نحو البناء والإعمار.

وأشار المستشار إلى أن مرور الزمن دون حل الأزمة يعقد المشاكل ويزيد الصعوبات، قائلًا :”الأنظار الآن ترنو إليكم لإنقاذ الوطن وبدون التئامكم واجتماعكم لا يمكن أن تحل المشاكل” .

وأفاد بوزيد أنه لا شك أن الاجتماعات المستمرة والمتكررة التي تتبناها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لليبيا تجمع في كل مرة فئات مختلفة من المجتمع الليبي للحوار والنقاش والخروج بتوصيات .

ونبه إلى أن هذه المخرجات ستظل مجرد مقترحات إذا نظرنا إليها من الناحية الدستورية، فرغم أن ليبيا تقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلا أن الإعلان الدستوري الذي ينظم هيئات الدولة مازال قائما.

وتابع المستشار :”بالتالي فإي توصيات أو مقترحات لا يمكن أن تتم بطريقة دستورية إلا من خلال الآلية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ، ولا يمكن أن تتم ذلك إلا بالتئام مجلس النواب بالأغلبية الموصوفة، باعتبار ما يتم التوصل إليه لابد أن يتم بتعديل الإعلان الدستوري والتصويت على المجلس الرئاسي الجديد والحكومة وحلف اليمين أمام المجلس”.

وذكر بوزيد في منشوره أنه إذا كان هذا الإجراء خارج هذا الإطار فإنه يكون باطلا من الناحية القانونية والدستورية.

ولفت إلى أن ليبيا مازالت تخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد يلجأ مجلس الأمن للعودة لنظام الوصاية لإدارة الدولة الليبية ويده غير مغلولة بموجب سلطاته الواسعة رغم أن المادة ( 78) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم انطباق نظام الوصاية على الدول المنضمة للأمم المتحدة ولكن انقسام ليبيا إلى دولتين قد يبرر ذلك.