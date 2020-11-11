فريق الطوارئ في البيضاء يتحرك لاحتواء التجمعات المائية

قام أعضاء فريق الطوارئ بمدينة البيضاء بالانتشار في شوارع المدينة، والبدء بأعمال تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار بشكل مستمر عند أكثر النقاط عرضة للتجمعات المائية.

وما يزال فريق الطوارئ بالتعاون مع فريق العمل التطوعي بنادي الأخضر مستمراً في عملهه، وذلك لضمان عدم ازدياد منسوب المياه عند التجمعات المائية، حيث ناشدت غرفة الطوارئ بالبلدية المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بالشوارع.

وتعرضت مدينة البيضاء، السبت، لتساقط غزير للأمطار تسبب مع مرور الوقت في حدوث سيول قوية اجتاحت عددا من الشوارع والساحات، وحولتها إلى تجمعات مائية كبيرة.

ورصدت كاميرا “218” غرق عدد من شوارع المدينة وأحيائها وبعض العمارات السكنية والمرافق العامة، وتسبب ذلك في إرباك كبير لحركة المرور خلال ساعات الذروة، إلى جانب غرق عدد كبير من السيارات وتوقفها في مفترقات حيوية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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