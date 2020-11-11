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جلسة حوارية في هون تبحث أسباب العزوف عن القراءة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام شباب منظمة “بصمة فكر” الثقافية الشبابية بمدينة هون جلسة حوارية استضافتها مكتبة المركز الثقافي الجفرة؛ وذلك لمناقشة عزوف الشباب عن القراءة وأسباب عدم توجه هذه الفئة العمرية المهمة للقراءة.

وتتضمن الجلسة حوارا حول كتاب معين لكاتب أو أديب يتم تحديده مسبقا؛ ليتسنى لمن أراد المشاركة في تلك الجلسة قراءة ذلك الكتاب ومن ثم طرح الأفكار المتنوعة عن ذاك الإصدار، وتبادل وجهات النظر المختلفة والمتشابهة من أجل صنع بيئة ثقافية تفاعلية تدفع بحركة النشاط الثقافي بالمنطقة إلى الأفضل، وتحث الشباب على حب القراءة والتزود الثقافي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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