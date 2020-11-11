ضبط متهمين اثنين بسرقة محتويات إحدى المزارع في أجدابيا

أعلنت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا عن ضبط شخصين متهمان بسرقة محتويات إحدى المزارع الخاصة بأحد المواطنين في المدينة.

وقال رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في أجدابيا، ملازم ثان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن بلاغا ورد إليهم من أحد المواطنين بشأن قيام مجموعة بسرقة محتويات مزرعته الخاصة الواقعة على الطريق الخارجي بمدينة أجدابيا.

وذكر الفاخري أن حادثة السرقة جرت في ساعات الليل المتأخرة بواسطة سيارة نوع «أوبل استرا»، وذلك حسب ما أظهرته كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع.

وأضاف الفاخري، أنه جرى تكليف أعضاء وحدة التحريات بالبحث والتحري عن السيارة وبالفعل خلال 48 ساعة جرى ضبطها وهي تتجول داخل المدينة وعلى متنها شخصين ليبيين «اعترفوا خلال التحقيقات اعترفوا بسرقة محتويات المزرعة التي قاموا ببيعها لإحدى محال بيع الخردة».

وأكد الفاخري استعادة المسروقات وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا الذي قامت بدوره بإحالتهم إلى النيابة العامة بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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